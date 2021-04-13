СМИ: председатель КНР склонен принять участие в саммите по климату

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 13 апреля. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин, как ожидается, примет участие в инициируемом США виртуальном саммите по климату 22-23 апреля. Об этом сообщила во вторник со ссылкой на источник газета South China Morning Post.

На текущей неделе планируется поездка в Шанхай экс-госсекретаря, спецпосланника президента США по климату Джона Керри. Он рассчитывает провести встречу со своим коллегой, специальным представителем китайского правительства по климатическим изменениям Се Чжэньхуа.

МИД КНР пока не подтвердил визит Керри. Как проинформировала в субботу газета The Washington Post, существует вероятность того, что поездка в Шанхай может быть отменена.

По словам аналитиков, борьба с климатическими изменениями - одна из немногих сфер, в которой Пекин и Вашингтон выражали готовность к взаимодействию в условиях возросших разногласий в других областях. "Обе страны придерживаются единого принципа в отношении климатических проблем, но практикуют разные подходы", - отметил эксперт Линь Лиминь из Пекинского университета международных отношений.

Президент США Джо Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен провести в онлайн-режиме, 40 мировых лидеров, в том числе президента РФ Владимира Путина и Си Цзиньпина.