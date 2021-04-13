СМИ: региональные выборы во Франции перенесут на неделю

ПАРИЖ, 13 апреля. /ТАСС/. Правительство Франции намерено перенести региональные выборы в стране на одну неделю. Об этом во вторник сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на свои источники.

Согласно планам правительства, первый тур выборов теперь должен состояться 20 июня 2021 года, второй - 27 июня. Ранее проведение туров голосования было намечено на 13 и 20 июня соответственно.

Спикер Национального собрания Ришар Ферран в эфире радиостанции RTL подтвердил планы правительства. "Премьер-министр страны Жан Кастекс предложит провести выборы в июне, второй тур будет перенесен на 27 июня, - отметил он. - Я приветствую это".

Как указывает телеканал, глава правительства будет выступать с соответствующим предложением в парламенте страны во вторник и среду.

Изначально проведение региональных выборов было запланировано на весну 2021 года, но в феврале их проведение было отложено до лета в связи со сложной санитарной ситуацией в стране, вызванной пандемией коронавируса.