Дутерте планирует провести телефонные переговоры с Путиным

БАНГКОК, 13 апреля. /ТАСС/. Президент Филиппин Родриго Дутерте планирует провести телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом во вторник во время брифинга заявил пресс-секретарь филиппинского лидера Гарри Роке.

"Я могу подтвердить, что президент [Филиппин] будет разговаривать по телефону с российским лидером, - сказал он, прокомментировав заявление сенатора Кристофера Бонг Го о запланированных переговорах двух президентов. - Это все, что я могу сказать". "Я даже не могу сказать, когда это произойдет", - добавил Роке, пояснив, что рабочий график Дутерте не разглашается.

В октябре 2019 года прошлый российский посол на Филиппинах Игорь Ховаев заявлял, что Путин уже принял предыдущее приглашение Дутерте посетить республику. В декабре 2020 года Дутерте во время виртуального получения верительных грамот от нового посла РФ на Филиппинах Марата Павлова в очередной раз пригласил Путина. Если реализуется этот план, то это будет первый визит российского лидера в Манилу после двух поездок Дутерте в Москву - в 2017 и 2019 годах. В 2021 году исполняется 45 лет дипломатическим отношениям двух стран.