Китай сделал США представление за попытки "либерализовать контакты" с Тайванем

ПЕКИН, 13 апреля. /ТАСС/. Китайские власти сделали Госдепартаменту США серьезное представление за попытки Вашингтона установить "более либеральные" принципы взаимодействия с Тайванем. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Контакты между американским правительством и Тайванем следует считать серьезным нарушением договоренностей, достигнутых между Китаем и США, - сообщил он на регулярном брифинге. - Это ошибочный сигнал Вашингтона тайваньским сепаратистам, поэтому Пекин решительно против подобных связей. Мы уже сделали Соединенным Штатам серьезное представление по данному поводу".

По словам дипломата, Китай намерен решительно защищать свой государственный суверенитет и территориальную целостность. "Мы настаиваем, чтобы Соединенные Штаты уяснили это и перестали играть с огнем в тайваньском вопросе", - добавил Чжао Лицзянь.

Официальный представитель напомнил, что принцип "одного Китая" лежит в основе взаимодействия между Пекином и Вашингтоном. "Американцы могут поддерживать контакты с жителями Тайваня в области культуры, осуществлять с ними деловое сотрудничество и прочие неофициальные виды взаимодействия", - уточнил он.

Как сообщила на прошлой неделе пресс-служба Госдепартамента, американское внешнеполитическое ведомство выпустило новые, "более либеральные" правила контактов с представителями Тайваня, которые поощряют взаимодействие и отражают "углубление неофициальных отношений".

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В прошлом году администрация 45-го американского президента Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР.