На Украине заявили, что у Киева нет плана военного возвращения неподконтрольных территорий

КИЕВ, 13 апреля. /ТАСС/. Украина стремится решить конфликт в Донбассе политико-дипломатическим путем, план военного возвращения территорий востока страны отсутствует. Однако Киев готов к обострению ситуации в регионе, заявил во вторник секретарь Совета национальной безопасности и обороны (Совбез, СНБО) Алексей Данилов в ходе встречи с руководителями дипломатических представительств стран - членов ЕС на Украине.

"На Украине на сегодняшний день нет плана возвращать временно оккупированные территории военным путем, наша задача - решить конфликт исключительно политико-дипломатическим путем", - заявил Данилов, слова которого приводятся на официальном сайте ведомства.

В то же время он отметил, что украинские военные готовы к обострению ситуации. "Мы не отдадим свою землю", - отметил секретарь СНБО.