В Белоруссии задержали председателя БНФ Костусева и политолога Федуту

МИНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Комитет госбезопасности Белоруссии задержал председателя оппозиционной партии Белорусский народный фронт (БНФ) Григория Костусева и политолога Александра Федуту. Об этом сообщило во вторник агентство " БелТА " со ссылкой на КГБ.

По данным ведомства, Костусев и Федута задержаны в рамках расследования возбужденного уголовного дела в порядке статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления.

Ранее незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна" сообщил, что лидер партии БНФ Григорий Костусев задержан как подозреваемый по статье 342 УК "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо участие в них".

Партия БНФ входит в оргкомитет по организации традиционного мероприятия оппозиции "Чернобыльский шлях", приуроченного к очередной годовщине аварии на ЧАЭС. 9 апреля заявка на проведение акции была подана в Мингорисполком, среди тех, кто ее подписал, был и Костусев.

Костусев в качестве кандидата участвовал в президентских выборах 2010 года. Вместе с рядом других кандидатов был подозреваемым по делу о массовых беспорядках. Федута также был задержан после выборов 2010 года и до весны 2011 года находился в СИЗО КГБ. По делу о массовых беспорядках Федута был осужден к двум годам лишения свободы условно.