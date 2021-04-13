Сайт CNN заменил фото "российских танков" в своем материале на Зеленского в бронежилете

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /ТАСС/. Телеканал CNN после замечания официального представителя МИД РФ Марии Захаровой сменил на своем сайте фотографию украинских танков, которые выдавались за российские, снимком одетого в бронежилет президента Украины Владимира Зеленского в статье с названием "Украинский президент направляется в окопы, в то время как Россия концентрирует войска".

При этом телеканал оставил фото якобы российских танков в прикрепленном к статье видеосюжете, на снимок из которого ранее и обратила внимание Захарова.

Ранее официальный представитель МИД РФ уличила телеканал CNN в распространении дезинформации о якобы подготовке страны к войне с Украиной, указав на кадры с украинскими танками в видеосюжете канала. "Дорогой телеканал CNN и его дружный коллектив. Мы понимаем, что вам некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы углубились в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма. Но не до такой же степени, чтобы умудриться выдать украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за подготовку России к войне", - написала она на своей странице в Facebook, прикрепив фрагмент из видеоматериала CNN с якобы российской бронетехникой, подтягивающейся к украинской границе.