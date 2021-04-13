Кулеба заявил, что обсудил в Брюсселе с Блинкеном тему России и остался доволен встречей

​​​​​КИЕВ, 13 апреля. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал переговоры в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном "хорошей встречей". Как сообщил украинский дипломат в Twitter, стороны обсудили вопрос присутствия российских войск вблизи границы с Украиной.

"Хорошая встреча в Брюсселе с коллегой и другом госсекретарем Блинкеном на фоне небезопасного скопления войск и воинственной риторики со стороны России. Необходимо демотивировать Москву от дальнейшей эскалации", - написал Кулеба.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

В конце февраля в Донбассе осложнилась ситуация с безопасностью, в регионе практически каждый день фиксируются перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение обстановки друг на друга. Киев на ежедневной основе стал заявлять о наращивании сил России вдоль границы с Украиной, в связи с чем западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность.