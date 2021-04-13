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Кризис на Украине

В ЛНР заявили о размещении Киевом зенитного ракетного комплекса вблизи Дмитровки

Ракетный комплекс и боевую машину пехоты разместили в зоне ответственности 80-й бригады Вооруженных сил Украины

ЛУГАНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Украинские силовики разместили зенитный ракетный комплекс "Оса" и боевую машину пехоты в зоне так называемой Операции объединенных сил (ООС, силовой операции Украины в Донбассе). Об этом во вторник на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

"В зоне ответственности 80-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировано размещение зенитного ракетного комплекса "Оса" вблизи населенного пункта Дмитровка. Также в зоне ответственности 80-й бригады ВСУ зафиксировано размещение одной боевой машины пехоты в районе населенного пункта Трехизбенка", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

С конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной стало невыполнение Киевом июльских договоренностей.

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