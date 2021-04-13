Блинкен заявил о поддержке евроатлантической интеграции Киева на фоне ситуации в Донбассе

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на встрече в Брюсселе с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой о поддержке евроатлантической интеграции Украины на фоне ситуации в Донбассе. Об этом говорится в опубликованном во вторник в Twitter сообщении госсекретаря.

"Я провел встречу с главой МИД Украины для обсуждения непоколебимой поддержки со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы продолжим поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и в Крыму", - утверждал Блинкен.

Госсекретарь также выразил обеспокоенность действиями России на границе с Украиной. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Госдепартамента.

"Госсекретарь выразил обеспокоенность действиями России по эскалации напряженности с Украиной", - отмечается в тексте. Американская сторона приписывает России проведение "агрессивной риторики и дезинформации", нарушение режима прекращения огня и передвижение войск в Крыму и на границе с Украиной.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Кроме того, Блинкен заявил о важности продвижения экономических реформ и борьбы с коррупцией на Украине.

"Госсекретарь Блинкен и глава МИД Украины Кулеба обсудили важность продвижения верховенства права и экономических реформ в плане укрепления украинских институтов, поддержки усилий в борьбе с коррупцией, а также дальнейших стремлений в рамках евроатлантической интеграции [Украины]", - говорится в тексте.