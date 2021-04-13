NY Post: полиция в Портленде применила светошумовые гранаты для разгона протестующих

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /ТАСС/. Полицейские Портленда (штат Орегон) применили светошумовые гранаты и другие спецсредства, чтобы разогнать около 200 протестующих, вышедших на улицы города после убийства темнокожего Данте Райта в Миннесоте. Об этом сообщила во вторник газета New York Post.

Протестующие в ночь на понедельник пытались штурмовать муниципальное здание, где находятся полицейский участок и другие офисы силовых ведомств. При этом они скандировали: "Сожжем участки дотла в каждом городе". Митингующие забрасывали полицейских бутылками и камнями, после чего стражи порядка применили силу, оттеснив толпу от здания. К утру вторника полиция Портленда еще не предоставила информацию о количестве задержанных.

Мирные демонстрации после гибели Райта прошли в ночь на вторник также в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Эти акции собрали по несколько десятков человек. Крупнейшие протесты в ночь на вторник зафиксированы в пригороде Миннеаполиса Бруклин-Сентер, где жил погибший. Там полиция задержала около 40 человек.

В воскресенье сотрудники полиции в Бруклин-Сентере остановили за нарушение правил дорожного движения автомобиль, за рулем которого находился 20-летний Райт. Стражи порядка выяснили, что ранее был выдан ордер на арест молодого человека, и попытались его задержать. Тот вырвался, сел обратно в машину и попытался уехать. Тогда сотрудник полиции Поттер в него выстрелила, как потом выяснилось, по ошибке: она перепутала электрошокер, который намеревалась использовать, с огнестрельным оружием.