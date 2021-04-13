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Пандемия COVID-19

МИД Латвии сообщил о приглашении для беседы временного поверенного в делах России

Вадима Васильева пригласили в связи с якобы имевшим место нарушением правил эпидемиологической безопасности одним из дипломатов диппредставительства

РИГА, 13 апреля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Латвии во вторник сообщило, что пригласило временного поверенного в делах России в республике Вадима Васильева в связи с якобы имевшим место нарушением правил эпидемиологической безопасности одним из дипломатов диппредставительства.

По сообщению внешнеполитического ведомства, реагируя на публично прозвучавшую информацию о якобы имевшем место нарушении одним из российских дипломатов мер безопасности в связи с пандемией, министерство выразило протест временному поверенному посольства России в Латвии Вадиму Васильеву.

Посольство России в Латвии оказалась недоступно для оперативного комментария.

Теги
ЛатвияРоссияПандемия COVID-19
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