СМИ: израильское судно атаковали близ эмирата Эль-Фуджайра

ТАСС, 13 апреля. Израильский корабль был атакован близ побережья Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом во вторник сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на собственные источники.

По их информации, нападение на израильский корабль было совершено близ эмирата Эль-Фуджайра, входящего в состав ОАЭ. Указывается, что судно принадлежит израильской компании PCC.

Как передает телеканал Al Arabiya, израильское судно направлялось из кувейтского порта Ахмади. В результате атаки оно "получило незначительные повреждения". Жертв среди членов команды нет.

В свою очередь израильское государственно радио Kan выступило с утверждением, что корабль был атакован ракетой, запущенной с иранского судна или беспилотника.

В новость были внесены изменения (19:40 мск) - добавлены подробности.