Байден и Путин обсудили намерение продолжить диалог по стратегической стабильности

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден во вторник в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным обсудил намерение продолжать диалог по контролю над вооружениями. Об этом говорится в распространенном Белым домом письменном заявлении по итогам переговоров.

"Они обсудили ряд региональных и международных вопросов, в том числе намерение Соединенных Штатов и России продолжать диалог о стратегической стабильности по целому ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих проблем в сфере безопасности, основываясь на продленном ДСНВ", - отмечается в документе. Речь идет о двустороннем Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), который был в начале года продлен на максимально возможные пять лет.

"Президент Байден также ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут решительно действовать в защиту своих национальных интересов в ответ на такие действия России, как вторжение в киберпространство и вмешательство в выборы", - утверждают в Белом доме.

В феврале заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия отмечает сигналы об открытости США к запуску нового этапа стратегического диалога и готова приступить к работе в этой сфере. Он добавил, что основным каналом диалога России и США по стратегической стабильности пока останутся контакты заместителей глав дипведомств обеих стран, если от Вашингтона не поступит иных предложений.

26 января Москва и Вашингтон обменялись дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ. Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ на пять лет - до 5 февраля 2026 года. 29 января российский лидер подписал закон о продлении договора. 3 февраля в МИД РФ состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.