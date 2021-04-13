Пентагон считает, что для Киева оказались весьма полезными предоставленные США вооружения

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Предоставленная США военная помощь в виде вооружений оказалась весьма полезной для Украины. Такое мнение высказал во вторник Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тод Уолтерс.

На слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США сенаторы спросили, считает ли он, что поставленные Киеву американские вооружения помогли в деле "сдерживания российской агрессии". "Я считаю, что эта помощь была весьма полезной", - утверждал генерал. По его версии, создание с Украиной специальной международной совместной комиссии и совместной группы по подготовке военнослужащих также помогло Киеву в решении ряда задач. Он пояснил, что участники комиссии, в том числе и страны НАТО, периодически направляют на Украину инструкторов для подготовки ВС.

Ранее Пентагон сообщил, что Соединенные Штаты выделили украинским властям с 2014 года более $2 млрд в рамках оказания помощи в обеспечении безопасности и намерены продолжать наращивать потенциал украинских ВС.

США оказывали военным Украины материально-техническую помощь при теперь уже бывшем президенте Дональде Трампе. Вашингтон поставлял Киеву вооружение и направлял специалистов для обучения армии. В рамках военной помощи Украине в 2017 и 2018 годах было выделено по $350 млн, в 2019 году - $250 млн, в 2020 году - $300 млн. Администрация Трампа одобрила продажу Киеву летального оружия - Украина начала получать противотанковые комплексы Javelin.