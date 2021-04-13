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Пандемия COVID-19

В США заявили, что пандемия приведет к длительным последствиям для политики и безопасности

Вызванные коронавирусом проблемы в сфере здравоохранения повысят вероятность новых чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения, особенно среди уязвимых групп населения, полагают в американской разведке

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Пандемия коронавируса не только уже повысила вероятность возникновения новых чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения, но и будет еще иметь долгосрочные последствия в сферах политики, экономики и безопасности. Об этом говорится в ежегодном докладе об оценке американским разведывательным сообществом различных угроз в адрес США в мире. Рассекреченная версия этого документа была обнародована во вторник аппаратом директора Национальной разведки США.

"Пандемия коронавируса нарушила нормальный ход жизни по всему миру и привела к долгосрочным последствиям далеко за пределами области здравоохранения, в том числе в сферах политики, экономики и безопасности", - отмечается в документе.

"Вызванные коронавирусом проблемы в сфере здравоохранения - нарушения в графике проведения вакцинаций, доставки медицинской помощи, программ поддержки материнства и детства - повысят вероятность новых чрезвычайных ситуаций в сфере здравоохранения, особенно среди уязвимых групп населения", - полагают в американской разведке.

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