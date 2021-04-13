В США заявили, что террористические группировки показали способность восстанавливаться

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Международные террористические группировки продемонстрировали, что способны восстанавливаться от полученного ущерба, они используют для этого территории, которые оказались неподконтрольными властям. Об этом говорится в ежегодном докладе об оценке американским разведывательным сообществом различных угроз в адрес США в мире. Рассекреченная версия этого документа была обнародована во вторник аппаратом директора Национальной разведки США.

Согласно приведенным данным, несмотря на ликвидацию их главарей, "террористические группировки продемонстрировали значительную жизнеспособность и пользуются для восстановления своих позиций неконтролируемыми территориями".

Как отмечают сотрудники разведки, боевики террористических группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида" (запрещены в РФ), продолжают пытаться организовать теракты, направленные против США.