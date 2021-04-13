{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В США заявили, что террористические группировки показали способность восстанавливаться

Как отмечают сотрудники американской разведки, боевики террористических группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида" (запрещены в РФ), продолжают пытаться организовать теракты, направленные против США

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Международные террористические группировки продемонстрировали, что способны восстанавливаться от полученного ущерба, они используют для этого территории, которые оказались неподконтрольными властям. Об этом говорится в ежегодном докладе об оценке американским разведывательным сообществом различных угроз в адрес США в мире. Рассекреченная версия этого документа была обнародована во вторник аппаратом директора Национальной разведки США.

Согласно приведенным данным, несмотря на ликвидацию их главарей, "террористические группировки продемонстрировали значительную жизнеспособность и пользуются для восстановления своих позиций неконтролируемыми территориями".

Как отмечают сотрудники разведки, боевики террористических группировок "Исламское государство" и "Аль-Каида" (запрещены в РФ), продолжают пытаться организовать теракты, направленные против США.

Теги
США
Пентагон считает, что для Киева оказались весьма полезными предоставленные США вооружения
Ранее Вашингтон выделил украинским властям с 2014 года более $2 млрд в рамках оказания помощи в обеспечении безопасности
Читать полностью