Американский генерал заявил, что США будут проводить операции в "серой зоне"

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и их союзники по НАТО намерены действовать в так называемой серой зоне, ниже порога вооруженного конфликта, для успешного противодействия своим соперникам. Об этом заявил во вторник верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тод Уолтерс, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США

"Успех в ведении боевых действий в XXI веке требует того, чтобы мы вступали в соперничество, в том числе во всех связанных с ним формах, ниже порога вооруженного конфликта", - сказал он. "Это на самом деле так же важно, как подготовка непосредственно к кризису или конфликту", - убежден он.

Кроме того, американский генерал отметил стратегическую роль НАТО для США. "НАТО остается стратегическим центром притяжения, который лежит в основе сдерживания и гарантий (для союзников США - прим. ТАСС) в Европе", - заявил он. "Мы проводим политику сдерживания, и если сдерживание не будет удачным, то мы готовы ответить на агрессию всей мощью трансатлантического альянса. Отношения США с европейскими союзниками и партнерами остаются ключевым стратегическим преимуществом", - добавил Уолтерс.