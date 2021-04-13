НАТО поддержала Украину и осудила Россию за ситуацию в Донбассе

БРЮССЕЛЬ, 13 апреля. /ТАСС/. Ситуация на востоке Украины и "усиление военного присутствия России" близ украинской границы стали главной темой прошедшего во вторник внепланового заседания Комиссии НАТО - Украина (КНУ) на уровне послов, на котором глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отчитался о действиях Киева. Об этом говорится в распространенном по итогам встречи заявлении НАТО.

"КНУ провела встречу в штаб-квартире НАТО 13 апреля, чтобы отреагировать на ситуацию в сфере безопасности на Украине и вокруг нее. Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба информировал страны альянса о последнем развитии событий в регионе", - говорится в документе.

"НАТО призвала Россию прекратить наращивание военного присутствия, прекратить провокации и обеспечить деэскалацию ситуации", - отмечается в документе. Альянс также призвал Россию "выполнить минские соглашения, прекратить поддержку "боевиков" на востоке Украины и вывести войска с украинской территории"

Запад подзуживает

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории РФ не должно беспокоить другие государства, поскольку никак не угрожает им. Он также подчеркнул, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что западные страны закрывают глаза на военные приготовления Украины в Донбассе. Он предупредил, что те, кто пытается развязать новую войну в Донбассе, могут разрушить Украину, и выразил надежду, что Запад во главе с США "не будет подзуживать" Киев к военной авантюре.

Поддержали Украину

В заявлении стран НАТО также подчеркивается, что государства альянса "выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", а также указали на "озабоченность наращиванием военной мощи России" в регионе. Кроме того альянс "осудил нарушения прекращения огня на востоке Украины пророссийскими боевиками", как здесь называют ополченцев ЛНР и ДНР, и не упомянул о нарушениях прекращения огня со стороны украинских правительственных сил. В адрес Украины НАТО лишь заявила, что "приветствует сдержанность украинской стороны, проявленную перед лицом российских провокаций".

Альянс выразил готовность продолжать поддерживать проведение реформ и военного строительства на Украине и подтвердил, что принятое на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года решение, согласно которому Украина и Грузия "со временем вступят в НАТО", по-прежнему оставаться в силе.

Вето Венгрии

Данное заседание не означает отмены вето Венгрии на созыв КНУ на министерском уровне, которое было высказано в ответ на языковые притеснения венгерского меньшинства на Украине. Венгрия блокирует только проведение встреч на уровне министров иностранных дел, а в этот раз Комиссия встречалась на рабочем уровне постпредов государств НАТО в Брюсселе.