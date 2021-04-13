Посла Португалии вызвали в МИД Ирана в связи с продлением санкций ЕС

ТЕГЕРАН, 13 апреля. /ТАСС/. Посол председательствующей в ЕС Португалии вызван в МИД Ирана в связи с продлением санкций Евросоюза в отношении исламской республики. Об этом сообщает во вторник агентство Tasnim.

В сообщении отмечается, что дипломату был выражен решительный протест Ирана в связи с действиями ЕС по продлению и расширению санкций, которые Тегеран считает незаконными. Иранская сторона заявила, что эти действия связаны с избирательным подходом Евросоюза к вопросу прав человека в мире.

В понедельник ЕС продлил на год санкции против Тегерана в связи с нарушением прав человека в этой стране, добавив в черный список еще восемь человек и три организации. Таким образом, в черный список по Ирану входят в общей сложности 89 физических лиц и четыре организации. Санкции были впервые введены в действие в 2011 году и с тех пор ежегодно продлеваются.

МИД Ирана в ответ на санкции ЕС заявил, что приостанавливает сотрудничество с Евросоюзом по правам человека, терроризму, наркотикам и беженцам. Кроме того, иранская сторона рассматривает возможность введения санкций в ответ на действия ЕС.