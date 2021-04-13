Главы МИД и Минобороны стран НАТО проведут экстренную видеоконференцию 14 апреля

БРЮССЕЛЬ, 13 апреля. /ТАСС/. Министры иностранных дел и обороны стран НАТО проведут в среду внеплановое заседание Североатлантического совета на котором будут лично присутствовать госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны НАТО Ллойд Остин, находящиеся в Брюсселе. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы НАТО.

"14 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг проведет встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином в штаб-квартире НАТО. Встреча Североатлантического совета в формате видеоконференции с участием министров иностранных дел и обороны НАТО также будет иметь место с участием госсекретаря и министра обороны США, присутствующими в Брюсселе", - говорится в заявлении. В нем не уточняется повестка дня встречи, однако ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на собственные источники, что главными темами встречи станут ситуация в Афганистане и на Украине.