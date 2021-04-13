Кулеба по итогам встречи с Блинкеном заявил о начале нового дня в отношениях Украины с США

КИЕВ, 13 апреля. /ТАСС/. Украина и США в двусторонних отношениях начали "новый день". Об этом заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, говоря об итогах проведенной во вторник в Брюсселе его встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Я очень удовлетворен встречей с Тони Блинкеном и нашим разговором. Мы час спокойно обсуждали все наши ключевые вопросы повестки дня. <...> Если помните, после первого телефонного разговора с ним я написал, что начнется новый день в отношениях между Украиной и Америкой. Сегодня уже могу уверенно сказать, что день начался, и мы уже его уверенно проживаем", - отметил Кулеба в видеообращении, которое разместил на своей странице в Facebook.

Ранее глава МИД Украины назвал переговоры с Блинкеном "хорошей встречей" и уточнил, что в ходе них стороны обсудили вопрос присутствия российских войск вблизи границы с Украиной, заявив об их "небезопасном скоплении".

Западные страны в последние дни неоднократно выражали обеспокоенность в связи с высказываниями украинских военных о наращивании сил России вдоль границы с Украиной. Как отметил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перемещение российских войск по территории их собственной страны не должно беспокоить другие государства. Песков подчеркнул, что эти перемещения войск никак не угрожают другим странам. Он также указал, что происходящее в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, в котором российские войска никогда не участвовали.