Киев просит Париж содействовать предоставлению Украине Плана действий по членству в НАТО

КИЕВ, 13 апреля. /ТАСС/. Министр обороны Украины Андрей Таран попросил Францию о содействии в вопросе предоставления в ближайшее время его стране Плана действий по подготовке к членству (ПДЧ) в НАТО. Это заявление министра прозвучало во вторник на встрече с послом Франции на Украине Этьеном де Понсеном, сообщила пресс-служба военного ведомства.

По его мнению, предоставление ПДЧ Украине станет "мощным сигналом" в связи с обострением отношений Киева и Москвы. В этом вопросе, отметил Таран, "Украина рассчитывает на позицию Франции как члена Североатлантического альянса".

Министр обороны отметил также важность военно-технического украинско-французского сотрудничества "с целью усиления возможностей Вооруженных сил Украины".

Этьен де Понсен пообещал довести полученную во время встречи информацию до президента Франции Эмманюэля Макрона. Французский посол выразил надежду, что переговоры президентов двух стран, намеченные на 16 апреля, "оправдают ожидания".

В преддверии визита

Ранее во вторник газета Le Figaro со ссылкой на источник в администрации французского лидера сообщила, что Эмманюэль Макрон встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским 16 апреля за рабочим завтраком в Елисейском дворце. Посол Франции на Украине Этьен де Понсен сообщил, что президент Украины намерен посетить в ближайшее время Париж для встречи с французским коллегой. В качестве ключевых тем встречи Зеленского и Макрона названы ситуация на востоке Украины и проведение украинскими властями реформ.

С конца февраля в Донбассе началось обострение ситуации, несмотря на договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.

Президент России Владимир Путин 30 марта провел разговор в формате видеоконференции с Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Помимо прочего, он выразил обеспокоенность в связи с дестабилизацией Киевом ситуации в Донбассе. Как отметили в пресс-службе российского лидера, при обсуждении ситуации на Украине была подтверждена безальтернативность минских соглашений 2015 года "как основы урегулирования внутреннего конфликта в этой стране".

НАТО и Украина

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что "Украина и Грузия со временем станут членами НАТО", однако отказался предоставлять обеим странам Планы действий по подготовке к членству в альянсе, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. По оценкам брюссельских экспертов, за следующие 12 лет Киев и Тбилиси скорее отодвинулись от перспективы вступления в альянс. НАТО не принимает государства с неразрешенными территориальными проблемами, поскольку их членство может втянуть весь альянс в военный конфликт.

В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса Украины". Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине страны.

Ранее Украине был предоставлен статус партнера НАТО с расширенными возможностями.