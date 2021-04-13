Польша заявила, что ее военные самолеты не выполняли полетов вблизи границы с Белоруссией

ВАРШАВА, 13 апреля. /ТАСС/. Министерство обороны Польши отвергло обвинения оборонного ведомства Белоруссии, которое сообщило о нарушении неустановленным воздушным судном белорусской государственной границы с польской стороны. Соответствующее сообщение Минобороны Польши распространило во вторник в Twitter.

"Воздушное пространство постоянно контролируется. Военные самолеты вечером 12 апреля текущего года не выполняли полетов вблизи государственной границы между Польшей и Белоруссией", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник пресс-служба Минобороны Белоруссии в сообщении Telegram-канала информировала, что 12 апреля 2021 года в 20:45 (совпадает с мск) зафиксирован факт нарушения белорусской государственной границы со стороны Польши неустановленным воздушным судном, которое в дальнейшем возвратилось на польскую территорию. Как заявили в Минобороны, в связи с этим инцидентом во вторник в белорусское оборонное ведомство был вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Польши в Белоруссии. Ему было заявлено о необходимости проведения разбирательства по данному факту и информирования белорусской стороны о его результатах.