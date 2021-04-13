В ЛНР заявили, что Киев не хочет идти навстречу в вопросе выплаты пенсий жителям Донбасса

ЛУГАНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Украина отказывается внести в законодательство изменения, которые позволили бы решить вопрос выплаты пенсий маломобильным жителям Донбасса. Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь делегации Луганской народной республики (ЛНР) на минских переговорах Мария Ковшарь по итогам заседания экономической подгруппы контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Решить проблему маломобильных пенсионеров возможно, но для этого необходимо внести изменения в украинское законодательство. Если украинская сторона готова на такой шаг. Но представитель Украины в подгруппе Виктория Страхова ответила, что никаких изменений в законодательство Украина вносить не собирается. Этим Киев в очередной раз показал свое реальное отношение к мирным жителям Донбасса и свою "обеспокоенность" их благополучием", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале делегации ЛНР.

Кроме того, представитель Международного комитета Красного Креста (МККК) подчеркнула, что предложение Украины о создании "зеленых коридоров" невозможно реализовать, так как "организовать силами МККК ежемесячные поездки через линию разграничения 120 тысяч маломобильных пенсионеров нереально".

Сообщается, что в ходе заседания участники также обсудили проблему водоснабжения Донбасса и погашение долгов по заработной плате уволенным Украиной железнодорожникам. В ЛНР отмечают, что диалог шел в напряженном и малопродуктивном ключе, а высказывания представителей Киева демонстрировали "полное отсутствие воли" для обсуждения вопросов восстановления социально-экономических связей через линию разграничения. "Таким образом, несмотря на видимость конструктивного диалога, ни по одной из тем, за исключением оплаты воды, поставленной в ЛНР, прийти к консенсусу не удалось", - подытожила Ковшарь.

Во вторник в режиме видеоконференции также прошли заседания подгрупп по политическим, гуманитарным вопросам и по вопросам безопасности. Однако украинская делегация сорвала переговоры политической подгруппы. Заседание Контактной группы в режиме видеоконференции пройдет 14 апреля.