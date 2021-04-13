МИД Сирии потребовал у США возместить ущерб, причиненный им сирийскому народу

ТАСС, 13 апреля. США поддерживают развязанную против Сирии войну и должны возместить ущерб, причиненный сирийскому народу. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении МИД Сирии, содержание которого приводит агентство SANA.

"Соединенные Штаты и их пособники, действующие в мире и в регионе, замешаны в поддержке беспрецедентной террористической войны, развязанной против Сирийской Арабской Республики. <...> Цель этой террористической войны, равно как и задействованного против Сирии экономического террора, заключается лишь в [попытках] упрочить американскую оккупацию региона, подчинить его народы и обеспечить гегемонию Израиля. <...> Действия США в Сирии выходят за рамки международного права и заслуживают осуждения со стороны международного сообщества. <...> Сирийская Арабская Республика возлагает на администрацию США [ответственность] за последствия преступной политики, проводимой ею в отношении сирийского народа, и требует возместить тяжелые потери и колоссальный ущерб, причиненные сирийцам развязанной против Сирии агрессией и американской оккупацией", - говорится в заявлении.

В документе подчеркивается, что американская сторона занимается "разграблением сирийской нефти и зерна", используя награбленное в своих целях и заставляя при этом голодать сирийский народ, а также "душит" сирийцев экономическими санкциями.

МИД Сирии потребовал от США прекратить "прямое вмешательство в ситуацию на северо-востоке страны путем поддержки действующих в этом районе террористических и сепаратистских группировок".

Большая часть сирийских провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка, расположенных на востоке и северо-востоке страны, в настоящее время контролируется курдскими "Силами демократической Сирии" (СДС), которым оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом районе. Четыре из них находятся рядом с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре и еще пять - в соседней провинции Хасеке, которая считается житницей Сирии. В конце 2019 года экс-президент США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся несколько сотен американских военнослужащих, одной из главных задач которых будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке и востоке страны.

Между тем в Дамаске рассматривают вооруженное присутствие США как незаконную оккупацию, которая сопровождается грабежом природных богатств, принадлежащих сирийскому народу. По убеждению сирийских властей, Соединенные Штаты используют базы в Сирии в том числе для подготовки боевиков вооруженных группировок, которые воюют против сирийского правительства.