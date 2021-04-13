США считают, что Россия и КНР используют пандемию для улучшения геополитического положения

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Разведка США считает, что Россия и Китай используют свои возможности по оказанию помощи в борьбе с пандемией коронавируса для улучшения своего геополитического положения. Об этом говорится в ежегодном докладе об оценке американским разведывательным сообществом различных угроз в адрес США в мире. Рассекреченная версия этого документа была обнародована во вторник аппаратом директора Национальной разведки США.

"Пандемия усилила геополитическую напряженность, и великие державы уже соперничают за преимущества. Между странами отмечаются сложности в выстраивании взаимодействия - а некоторые государства даже подрывают этот процесс - по совместной борьбе с пандемией и ее экономическими последствиями. Особенно это проявляется в том, что ряд стран закрываются от внешнего мира и ставят под вопрос преимущества глобализации и взаимозависимости", - утверждается в документе.

"Власти некоторых стран, например, Китай и Россия, предлагают медикаменты и вакцины, чтобы улучшить свое геополитическое положение", - полагают в Национальной разведке США.

Соединенные Штаты также считают, что Россия, Иран, Китай и КНДР намерены продвигать свои интересы за счет Вашингтона, несмотря на пандемию коронавируса. "Пекин, Москва, Тегеран и Пхеньян демонстрируют потенциал и намерение продвигать свои интересы за счет США и американских союзников, несмотря на пандемию [коронавируса]", - утверждается в докладе."Китай является практически равным соперником и представляет собой вызов во многих сферах, особенно в экономике, военной области и технологиях. Россия старается потеснить США везде в мире, где это возможно, - говорится в докладе. - Иран является региональной угрозой и [использует] широкий арсенал вредоносной деятельности. КНДР является деструктивным игроком на региональной и международной аренах". По мнению Нацразведки США, главные противники и конкуренты Вашингтона "наращивают свой военный потенциал, возможности в киберсфере, представляющие растущий риск для США и их союзников, ослабляя сдерживание в системе обычных вооружений и повышая долгосрочную угрозу, которую представляет собой оружие массового уничтожения".

В докладе также отмечается, что Китай не станет соглашаться на переговоры по контролю над вооружениями с США и РФ, которые привели бы к ограничению его возможностей по модернизации и наращиванию его ядерного арсенала. "Пекин продолжит самое быстрое расширение и диверсификацию платформ своего ядерного арсенала в своей истории, намереваясь по меньшей мере удвоить количество ядерных боезарядов за следующие десять лет и развернуть ядерную триаду", - отмечается в документе. "Пекин не заинтересован в соглашениях по контролю над вооружениями, которые ограничивают его планы по модернизации, и не станет соглашаться на переговоры по существу, которые бы закрепили преимущество в ядерной сфере США или России", - полагают авторы доклада.

В документе также подчеркивается, что Китай находится в процессе создания более передовых и эффективных ядерных сил, которые он сможет использовать в том числе для "разрешения ситуаций с региональной эскалацией", а также для нанесения ответного удара межконтинентальными баллистическими ракетами в случае необходимости.

Российская сторона неоднократно призывала США отказаться от логики противостояния великих держав.