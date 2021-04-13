Нацразведка США полагает, что Иран не предпринимает действия для создания ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Иран в настоящий момент не предпринимает ключевых действий, направленных на создание ядерного оружия. Об этом говорится в ежегодном докладе об оценке американским разведывательным сообществом различных угроз в адрес США в мире. Рассекреченная версия этого документа была обнародована во вторник аппаратом директора Национальной разведки США.

"Мы продолжаем считать, что, согласно нашей оценке, Иран в настоящий момент не предпринимает ключевых действий, которые, по нашему мнению, были бы необходимы для производства ядерного устройства", - говорится в документе.