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Нацразведка США полагает, что Иран не предпринимает действия для создания ядерного оружия

Такое мнение содержится в ежегодном докладе об оценке американским разведывательным сообществом различных угроз в адрес Соединенных Штатов в мире

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Иран в настоящий момент не предпринимает ключевых действий, направленных на создание ядерного оружия. Об этом говорится в ежегодном докладе об оценке американским разведывательным сообществом различных угроз в адрес США в мире. Рассекреченная версия этого документа была обнародована во вторник аппаратом директора Национальной разведки США.

"Мы продолжаем считать, что, согласно нашей оценке, Иран в настоящий момент не предпринимает ключевых действий, которые, по нашему мнению, были бы необходимы для производства ядерного устройства", - говорится в документе.

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