В армии Израиля отказались комментировать сообщения об атаке на израильское судно близ ОАЭ

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Представитель пресс-службы Армии обороны Израиля отказался во вторник комментировать сообщения о том, что израильский корабль был атакован близ побережья Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

"Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ", - ответил по телефону на соответствующий запрос ТАСС представитель пресс-службы.

Ранее во вторник ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил со ссылкой на источники, что нападение на израильский корабль было совершено близ эмирата Эль-Фуджайра, входящего в состав ОАЭ. Указывается, что судно принадлежит израильской компании PCC.

Как передает телеканал Al Arabiya, израильское судно направлялось из кувейтского порта Ахмади. В результате атаки оно "получило незначительные повреждения". Жертв среди членов команды нет.

В свою очередь израильское государственно радио Kan выступило с утверждением, что корабль был атакован ракетой, запущенной с иранского судна или беспилотника.