Спецпосланник США по климату отправляется в Шанхай и Сеул 14-17 апреля

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Экс-госсекретарь, спецпосланник президента США по климату Джон Керри отправляется 14-17 апреля в Китай и Республику Корея с целью обсудить проблему изменения климата. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении Госдепартамента, в структуру которого входит аппарат Керри.

"Специальный посланник президента по климату Джон Керри посетит Шанхай и Сеул 14-17 апреля 2021 года с целью повысить внимание к вопросам, связанным с климатом во всем мире в преддверии организованного президентом [США Джо] Байденом 22-23 апреля саммита по климату и 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) позднее в этом году", - отмечается в документе.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Керри встретится в Шанхае с китайскими должностными лицами, среди которых будет его коллега, специальный представитель китайского правительства по климатическим изменениям Се Чжэньхуа. Эта тема, указывает издание, представляет взаимный интерес для обеих стран. Таким образом, Керри может стать первым представителем администрации Байдена высокого ранга, который посетит Китай с официальным визитом. Однако, как отмечало издание, существует вероятность того, что поездка может быть отменена.

Ранее Керри отметил, что США заинтересованы в сотрудничестве с Россией, Китаем, Индией и другими крупными державами в сфере борьбы с изменением климата. В пресс-службе Белого дома добавили, что Байден пригласил на саммит по климату, который Вашингтон намерен организовать 22-23 апреля в виртуальном формате, 40 мировых лидеров, в том числе президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.