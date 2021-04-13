В Белом доме заявили, что планы саммита РФ и США должны быть еще подготовлены

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Планы организации новой российско-американской встречи на высшем уровне только начинают разрабатываться. Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя предложение о проведении саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

"Однако наша цель - иметь такие отношения с Россией, которые являются предсказуемыми и стабильными. И для проведения переговоров или диалога на этот счет должны быть разработаны планы. Это, конечно, был первый разговор по этому поводу на таком уровне", - отметила представитель американского лидера.

Как объявил Белый дом, Байден в состоявшемся несколькими часами ранее телефонном разговоре с Путиным выдвинул идею проведения российско-американского саммита на территории третьей страны.

"Цель этого (то есть предложенного саммита - прим. ТАСС), конечно, заключается в том, чтобы быть честным и откровенным относительно сфер, в которых мы (Россия и США - прим. ТАСС) можем расходиться во мнениях и по которым есть обеспокоенность, но также работать вместе в тех областях, в которых имеются общие интересы", - подчеркнула Псаки. По ее оценке, "это может относиться к контролю над вооружениями". "Или даже к совместной работе над иранской ядерной сделкой", - подтвердила официальный представитель американского лидера.

"Так что обсужден будет спектр тем по мере нашего приближения [к дате предложенного саммита]. И когда будут доработаны детали, мы ими с вами поделимся. Тем не менее мы находимся на самых ранних этапах обсуждения [данной инициативы]", - добавила Псаки.