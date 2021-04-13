{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрыв на ядерном объекте в Натанзе

В Белом доме заявили, что США и Израиль условились вести открытый диалог по Ирану

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан "подтвердил непоколебимую приверженность" нынешней американской администрации обеспечению безопасности Израиля

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. США и Израиль договорились вести в предстоящие месяцы открытый диалог по Ирану. Об этом говорится в письменном заявлении Белого дома, которое было распространено по итогам состоявшихся во вторник консультаций помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и главы Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата.

По свидетельству Белого дома, советник президента Джо Байдена "подтвердил непоколебимую приверженность" нынешней американской администрации обеспечению "безопасности Израиля и гарантированию того, что Иран никогда не получит ядерное оружие". При этом Салливан и Бен-Шаббат "выразили общую заинтересованность в поддержании тесного и открытого диалога в предстоящие месяцы", отметила пресс-служба американского лидера. Согласно изложенной ею информации, Салливан также "тепло пригласил" Бен-Шаббата "нанести визит в Вашингтон до конца текущего месяца" для продолжения консультаций.

Переговоры Салливана и Бен-Шаббата состоялись через несколько дней после ЧП на иранском ядерном объекте в Натанзе. Ответственность за произошедшую там аварию власти Ирана возложили на Израиль. Тегеран охарактеризовал случившееся в Натанзе как диверсию. Правительство США заверило, что не причастно к произошедшему в Натанзе.

Теги
СШАИранИзраильБайден, Джозеф (Джо)Взрыв на ядерном объекте в Натанзе
Франция призывает РФ, КНР, США, Британию и ФРГ к ответу на план Ирана по обогащению урана
Читать полностью