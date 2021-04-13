Reuters: США отправляют неофициальную делегацию на Тайвань

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена направляет 13 апреля на Тайвань неофициальную делегацию. Об этом сообщает во вторник агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома. В данную китайскую провинцию отправятся экс-сенатор Крис Додд и бывшие первые заместители госсекретаря США Ричард Армитидж и Джеймс Стейнберг.

Американские эмиссары встретятся с представителями местных властей, сама же поездка является продолжением "традиции администраций отправлять на Тайвань высокие неофициальные делегации". "Выбор данных лиц, являющихся давними друзьями Тайваня и связанных с президентом Байденом, посылает важный сигнал о приверженности США Тайваню и его демократии", - говорится в тексте.

США, отмечает Reuters, намерены углублять сотрудничество в сфере общих интересов с Тайванем в рамках политики "одного Китая".

Как заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, китайские власти сделали Госдепартаменту серьезное представление за попытки Вашингтона установить "более либеральные" принципы взаимодействия с Тайванем. По его словам, контакты между американским правительством и Тайванем следует считать серьезным нарушением договоренностей, достигнутых между Китаем и США.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. Администрация 45-го президента США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР.