Байден заявил, что у властей США имеется достаточно доз вакцин для каждого американца

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Американская администрация закупила 600 млн доз вакцин от нового коронавируса, что хватит для всех совершеннолетних американцев, даже с учетом решения приостановить использование препарата компании Johnson & Johnson. Об этом заявил во вторник президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Я позаботился о том, чтобы у нас было 600 млн доз вакцин <...> не Johnson & Johnson и/или AstraZeneca. Поэтому вакцины достаточно, то есть в основном 100%, бесспорно, для каждого американца", - отметил глава государства, отвечая на вопрос о Johnson & Johnson.

Ранее федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) и Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов Министерства здравоохранения и социальных служб США рекомендовали приостановить использование однокомпонентной вакцины от коронавируса компании Janssen, являющейся подразделением американской Johnson & Johnson, из-за возможных побочных эффектов после вакцинации. В общей сложности в США данным препаратом были вакцинированы почти 7 млн человек, при этом власти зарегистрировали шесть случаев возникновения тромбов у женщин в возрасте от 18 до 48 лет через 6-13 дней после вакцинации.

На этом фоне сама Johnson & Johnson отложила применение в европейских странах своей вакцины, одобренной Европейским агентством лекарственных средств (EMA) 11 марта.