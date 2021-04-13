СМИ: социал-демократы Чехии выдвинули замглавы МВД на пост министра иностранных дел

ПРАГА, 13 апреля. /ТАСС/. Чешская социал-демократическая партия (ЧСДП) выдвинула заместителя министра внутренних дел Якуба Кулганека кандидатом на пост главы МИД, который является вакантным после отставки Томаша Петржичека. Об этом сообщило во вторник информационное агентство ЧТК.

Оно напоминает, что портфель министра иностранных дел в правительстве Чехии принадлежит ЧСДП. Эта партия ранее предлагала на вакантный пост кандидатуру министра культуры Лубомира Заоралека. Он в качестве условия потребовал расширить сферу компетенции внешнеполитического ведомства и, не получив согласия, отказался от предложенного портфеля.

Социал-демократы проинформировали президента Чехии Милоша Земана о новом кандидате на пост руководителя МИД, уточнило агентство.

Кулганек является одним из ближайших соратников председателя ЧСДП, первого вице-премьера и главы МВД Чехии Яна Гамачека. До назначения в 2018 году на пост замминистра внутренних дел он занимал должность заместителя министра обороны, а ранее работал помощником министра иностранных дел.