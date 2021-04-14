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Кризис в Белоруссии

Парламент Белоруссии выступил за конструктивный диалог с коллегами из-за рубежа

Ранее глава комиссии по международным делам Совета Республики Национального собрания Сергей Рачков заявил, что парламентарии готовы предоставить объективную информацию о ситуации в стране

ТАСС, 14 апреля. Белорусские парламентарии готовы предпринимать дополнительные шаги для развития конструктивного сотрудничества с теми, кто ответит взаимностью. Об этом заявила во вторник председатель Совета республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова в интервью телеканалу "Беларусь-1".

"У нас было достаточно много обращений, к нашим коллегам-парламентариям ЕC. Мы просили, чтобы они услышали нас: "Послушайте от нас информацию, из первых уст, информацию о происходящем в нашей стране". Есть, конечно, подвижки в этом вопросе: сегодня парламентарии и Франции, и Италии готовы с нами работать и услышать то, что происходит в нашей стране от нас, - сказала она. - Ведь мы не самозванцы, мы те люди, которые работают в Национальном собрании Республики Беларусь, и поэтому мы будем делать все для того, чтобы конструктивно сотрудничать со всеми, кто будет идти нам навстречу".

Ранее глава комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания (верхней палаты белорусского парламента) Сергей Рачков заявил, что парламентарии в Белоруссии открыты к взаимодействию с европейскими коллегами и готовы предоставить объективную информацию о ситуации в стране.

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БелоруссияКризис в Белоруссии
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