Число запросов на предоставление убежища в Мексике выросло в 32 раза за пять лет

МЕХИКО, 14 апреля. /ТАСС/. Число иностранных граждан, желающих получить убежище на территории Мексики, стабильно увеличивается, в период с 2014 по 2019 год оно выросло более чем в 30 раз. Об этом говорится в обнародованном во вторник заявлении Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

"В марте 2021 года [в мексиканскую Комиссию по оказанию помощи беженцам] было подано 9 076 запросов, что стало новым историческим максимумом за один месяц, - говорится в документе. - Этот рост отражает восходящую тенденцию, которая началась в 2014 году и сохранилась по мере того, как страна наращивала свои возможности по обработке прошений и интеграции беженцев. С 2014 по 2015 год число зарегистрированных запросов на предоставление убежища в Мексике увеличилось с 2 137 до 70 302, рост составил более 3 000%". По данным УВКБ, порядка 70% прошений власти латиноамериканской страны получают в южном штате Чьяпас, граничащем с Гватемалой.

В марте правительство Мексики направило на южную границу крупный контингент военнослужащих и бойцов Нацгвардии, чтобы повысить меры безопасности в связи с ростом числа нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в США.

В январе 2020 года глава МВД Ольга Санчес Кордеро заявила, что власти Мексики готовы предоставлять убежище иностранным гражданам, но не собираются выдавать им "транзитные визы", чтобы они могли беспрепятственно добираться до границы с США.