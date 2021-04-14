СМИ: сторонники Трампа создают институт по продвижению его идей

ТАСС, 14 апреля. Члены администрации экс-президента США Дональда Трампа запустят исследовательский институт America First Policy Institute, некоммерческую организацию со штатом из 35 человек, чьей миссией станет увековечивание политики Трампа. Об этом сообщает во вторник портал Axios.

Руководителем института назначена Брук Роллинс из Техаса, ранее работавшая советником Трампа по внутренней политике. Бюджет организации в первый год составит $20 млн, однако к 2022 году может возрасти до $40 млн, надеется Роллинс, которая также подчеркнула, что сотрудники института хотят быть "мечтателями, способными на риск".

По данным портала, группа будет осуществлять свою деятельность в 20 областях политики при поддержке сторонников Трампа. В ближайшие месяцы группа планирует занять большое офисное пространство рядом с Капитолием США, чтобы показать готовность бороться за то, чтобы стать будущим оплотом консерватизма.