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Сенат утвердил кандидатуру Уэнди Шерман на пост первого замгоссекретаря США

В ближайшее время она будет приведена к присяге

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Сенат Конгресса США во вторник утвердил Уэнди Шерман на пост первого заместителя госсекретаря США - вторую по важности должность в американском внешнеполитическом ведомстве. Трансляцию заседания ведет телеканал C-SPAN.

Кандидатуру Шерман поддержали 56 сенаторов, против высказались 42. В ближайшее время Шерман будет приведена к присяге.

В администрации 44-го президента США Барака Обамы (2009-2017 годы) Шерман занимала пост заместителя госсекретаря по политическим делам (2011-2015 годы). Как отмечает газета The Hill, в 2015 году она возглавляла команду США на переговорах по иранской ядерной программе.

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