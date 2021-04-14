В Висконсине полиция заявила, что не будет наказывать сотрудника, ранившего темнокожего

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /ТАСС/. Полицейское управление города Кеноша (штат Висконсин) завершило внутреннее расследование произошедшего в 2020 году резонансного инцидента, когда полицейский Растен Шески несколько раз почти в упор выстрелил в темнокожего Джейкоба Блейка. Действия блюстителя закона признаны правомерными, ему разрешено вернуться к работе, говорится в опубликованном во вторник заявлении.

Блейк был ранен 23 августа 2020 года. Это произошло, когда прибывшие по вызову сотрудники полиции попытались его задержать. Блейк, имевший при себе нож, не подчинился требованиям полиции, Шески несколько раз выстрелил в него со спины. Афроамериканец в течение продолжительного времени находился в больнице и был частично парализован. В Кеноше в свете инцидента прошли массовые протесты и беспорядки. В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применяла слезоточивый газ.

Как уточняется в заявлении полицейского управления, для проведения разбирательства были привлечены независимые специалисты и сотрудники прокуратуры. "Сотрудника полиции Шески не обвиняют в каких-либо нарушениях. Его действия соответствовали закону и инструкции", - подчеркнули в управлении. В нем отметили, что не планируется также каких-либо дисциплинарных взысканий в отношении Шески. 31 марта текущего года ему было разрешено вернуться к работе. В полиции констатировали, что "кто-то будет недоволен этим решением", но выразили уверенность в том, что оно было правильным.

Прокуратура в Висконсине также в январе заявила, что не будет предъявлять Шески обвинений. Как уточнили ее представители, полицейский опасался, что Блейк нападет на него с ножом. В прокуроре тогда отметили, что и Блейку не будут предъявлять обвинения.