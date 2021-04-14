В Миннесоте продлили комендантский час на фоне протестов из-за смерти темнокожего

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /ТАСС/. Власти нескольких городов в штате Миннесота оставили в силе во вторник действие комендантского часа, который был введен на фоне акций протеста из-за смерти афроамериканца Данте Райта.

Как указывается на официальных сайтах властей города Миннеаполис и соседних с ним Сент-Пола, Бруклин-Сентера и Бруклин-Парка, комендантский час вступит в силу в 22:00 по местному времени (06:00 мск) и продлится до 06:00 среды (14:00 мск). В понедельник действие комендантского часа в Миннеаполисе началось в 19:00 по местному времени, в Бруклин-Сентере - в 20:00. Не все протестующие подчинились решению властей. Для разгона демонстрантов полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты, более 40 человек были задержаны.

Сотрудники полиции в Бруклин-Сентере 11 апреля остановили автомобиль 20-летнего Райта за нарушение правил дорожного движения. При попытке задержания афроамериканец сел обратно в машину и попытался скрыться, после чего сотрудница полиции Ким Поттер выстрелила в него. Автомобиль проехал несколько улиц и врезался в другую машину. Райту оказали медицинскую помощь, однако он умер на месте, после чего в городе начались массовые акции протеста.

Начальник полицейского управления города Тим Гэннон ранее заявлял, что смерть Райта стала следствием ошибки полицейских. Поттер якобы хотела применить электрошоковое устройство, однако произвела выстрела из пистолета.

Бруклин-Сентер является пригородом Миннеаполиса, где в настоящее время проходит резонансный судебный процесс по делу экс-полицейского Дерека Шовина. Его обвиняют в непредумышленном убийстве темнокожего Джорджа Флойда в мае 2020 года. Смерть афроамериканца вызвала в прошлом году массовые протесты по всей стране.