Суд прекратил дело о махинациях в отношении вице-президента Аргентины

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 апреля. /ТАСС/. Аргентинский кассационный суд постановил прекратить уголовное преследование в отношении вице-президента и бывшей главы государства Кристины Фернандес де Киршнер, которую подозревали в участии в махинациях с валютными фьючерсами. Об этом сообщил во вторник телеканал Todo Noticias.

Члены суда сочли, что действия Центробанка, которые рассматривались в рамках дела, не противоречили закону, поэтому фигурантов дела нельзя привлекать к уголовной ответственности. Помимо Фернандес де Киршнер, обвиняемыми проходили экс-министр экономики и губернатор провинции Буэнос-Айрес Аксель Кисильоф, бывший глава ЦБ Алехандро Ваноли и действующий глава регулятора Мигель Песcе.

Судья Клаудио Бонадио возбудил дело в отношении Фернандес де Киршнер в мае 2016 года. Основанием для начала расследования послужило заявление двух оппозиционных депутатов, которые обвинили руководство ЦБ в намеренной продаже валютных фьючерсов по невыгодной цене. По данным следствия, ущерб от операций мог составить несколько миллиардов песо. По мнению Бонадио, Фернандес де Киршнер лично дала указания по продаже фьючерсов Кисильофу, который в свою очередь передал их руководству ЦБ.

Фернандес де Киршнер остается фигурантом других уголовных дел. Ее обвиняют в отмывании денег, коррупции и препятствовании расследованию теракта.