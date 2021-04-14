СМИ: США увязывают поддержку вступления Бразилии в ОЭСР с защитой лесов Амазонии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 апреля. /ТАСС/. Поддержка новой администрацией США усилий Бразилии по вступлению в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) будет зависеть от конкретных результатов в области защиты дождевых лесов Амазонии на территории этой южноамериканской страны. Об этом сообщила во вторник газета Globo со ссылкой на американского посла в Бразилии Тода Чэпмена.

По информации издания, дипломат озвучил эту позицию в воскресенье во время онлайн-сессии закрытой дискуссионной площадки. Как сообщил Globo один из участников, посол США уточнил, что Бразилия сможет продемонстрировать свою приверженность охране природы на многостороннем виртуальном саммите по борьбе с изменением климата на планете, который Соединенные Штаты собираются организовать 22-23 апреля.

Чэпмен признал, что успехи в защите Амазонии зависят не только от государства, но и от частного сектора. Как пояснила газета, американский дипломат имел в виду незаконную эксплуатацию ресурсов дождевых лесов.

Бразилия и ОЭСР сотрудничают с начала 1990-х. С 2007 года страна является одним из так называемых ключевых партнеров организации. В мае 2017 южноамериканская республика первой из государств, обладающих этим статусом, подала заявку на вступление в ОЭСР. Власти Бразилии утверждают, что ее законодательство и применяемые практики приведены в соответствие с более чем 80% из почти 250 нормативно-правовых инструментов организации. В 2019 году администрация прежнего американского президента Дональда Трампа заявила о поддержке бразильской заявки в обмен на отказ от торговых преференций в системе Всемирной торговой организации (ВТО).

ОЭСР - международная межправительственная экономическая организация. Она объединяет 36 промышленно развитых государств Европы, Америки и Азии. Страны - члены организации производят примерно 63% мирового ВВП, а суммарный объем их торговых операций составляет 75% от общего объема мировой торговли. При этом на их территории проживает 18% населения планеты.

Основная цель ОЭСР заключается в продвижении политики, ориентированной на экономический рост и социальное развитие. Бюджет ОЭСР формируется за счет ежегодных взносов членов. Наибольшая доля у США - более 20% общего финансирования ОЭСР.