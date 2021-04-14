США намерены поставить ОАЭ вооружения на $23 млрд после 2025 года

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена намерена реализовать сделку по продаже вооружений Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) на $23 млрд. Об этом сообщила во вторник со ссылкой на представителя Госдепартамента газета The Hill.

"Мы можем подтвердить, что администрация США намерена двигаться вперед с этой предлагаемой продажей вооружений ОАЭ, несмотря на то, что мы продолжаем изучать детали и консультироваться с должностными лицами из ОАЭ, чтобы убедиться в достижении взаимопонимания относительно обязательств ОАЭ до, во время и после поставки [вооружений]", - приводит издание заявление представителя американского внешнеполитического ведомства.

"Предполагаемые даты поставок <...>, если они будут реализованы, запланированы на период после 2025 года. Таким образом, мы ожидаем активного и устойчивого диалога с ОАЭ, чтобы любая передача оборонной продукции отвечала нашим общим стратегическим целям по построению более прочного, операционно совместимого и эффективного партнерства в области безопасности", - добавил представитель Госдепартамента. По его словам, власти США стремятся к тому, чтобы "американская военная техника <...> использовалась с соблюдением прав человека и в полном соответствии с [международными] законами ведения вооруженных конфликтов".

В конце прошлого года, при президентстве Дональда Трампа, Госдепартамент уведомил Конгресс США о намерении дать официальное разрешение на продажу ОАЭ до 50 истребителей F-35 производства корпорации Lockheed Martin, а также 18 разведывательных беспилотных летательных аппаратов MQ-9B и других передовых систем вооружений общей стоимостью $23,37 млрд. Как отмечает The Hill, о сделке было объявлено после соглашения о полной нормализации двусторонних отношений между Израилем и ОАЭ.

В январе газета The Wall Street Journal сообщила, что новая вашингтонская администрация во главе с демократом Джо Байденом приостановила продажу американских вооружений Саудовской Аравии и ОАЭ, чтобы "провести оценки транзакций по поставкам оружия на миллиарды долларов", которые были одобрены при Трампе. Как отмечали источники газеты, Вашингтон хотел удостовериться в том, что американские вооружения не будут применены в Йемене.