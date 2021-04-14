Премьер Гаити подал в отставку

ГАВАНА, 14 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Гаити Жозеф Жут подал президенту Жовенелю Моизу прошение об отставке.

"Я подал прошение об отставке президенту республики Жовенелю Моизу. Для меня было честью служить стране в качестве премьер-министра. Я благодарю членов правительства, технических и финансовых партнеров за их сотрудничество", - написал политик в среду в своем Twitter. О причинах отставки не сообщается.

Жут был назначен на должность премьера в марте 2020 года после продолжительного политического кризиса в Гаити. На тот момент страна около года жила без утвержденного кабинета министров из-за беспорядков с применением оружия, периодически устраиваемых оппозицией в здании парламента с целью не допустить формирования правительства.

Республика Гаити - одно из беднейших государств Западного полушария. Ее население составляет около 10,6 млн человек. Массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Моиза, начались в стране в феврале 2019 года. Митингующие винят власти в росте инфляции, коррумпированности чиновников и общем ухудшении экономической ситуации.