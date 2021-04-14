СМИ: в Пакистане четыре человека погибли в столкновениях с полицией

ИСЛАМАБАД, 14 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли, сотни ранены в Пакистане во вторник в ходе массовых акций протеста против ареста властями лидера исламской организации "Техрик-и-Лаббайк Пакистан" (TLP) Алламы Саада Хуссейна Ризви.

Как сообщает в среду газета Dawn, его арест вызвал массовые протестные выступления, которые продолжаются с конца прошлой недели в Лахоре, Исламабаде, Гуджранвале, Пешаваре и других крупнейших городах Пакистана, где они привели к столкновениям сторонников TLР с полицией.

Протестующие забрасывали камнями сотрудников правоохранительных органов и неоднократно открывали по ним огонь из огнестрельного оружия. Сторонники Ризви блокировали шоссейные дороги и центральные городские магистрали, устраивали сидячие забастовки и пытались воспрепятствовать работе общественного транспорта. По данным полиции, в северо-восточной провинции Пенджаб в столкновениях получили ранения 300 полицейских, один из сотрудников сил правопорядка был убит.

В связи с попытками активистов TLP дестабилизировать положение в стране правительство Пакистана приняло решение о размещении в крупнейших городах для поддержания законности и порядка подразделений сил специального назначения.

Ризви и его организация в ноябре 2020 года потребовали от правительства Пакистана выслать посла Франции и разорвать торговые связи с этой страной за публикацию кощунственных карикатур на пророка Мухаммеда в парижском издании Charlie Hebdo и в связи с инцидентом с французским школьным учителем Самюэлем Пати, демонстрировавшим эти карикатуры ученикам в классе и позже убитым за это.

В ответ на демарш Ризви власти обещали в апреле рассмотреть его требования в парламенте Пакистана, но не сдержали своего обещания. После этого лидер TLP призвал своих сторонников к акциям протеста и был арестован полицией за подстрекательство к беспорядкам.