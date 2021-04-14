Двух белорусских блогеров приговорили к трем годам колонии

МИНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Белорусские блогеры из Бреста Сергей Петрухин и Александр Кабанов получили по три года колонии общего режима за подготовку действий, грубо нарушающих порядок, а также оскорбление представителя власти. Такое решение принял в среду суд Октябрьского района Могилева, сообщил Telegram -канал незарегистрированного Минюстом Белоруссии правозащитного центра "Весна".

По данным правозащитников, суд поддержал запрос государственного обвинителя о наказании Петрухина и Кабанова тремя годами лишения свободы. Оба блогера были признаны виновными по ст. 342 УК ("Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок"), ст. 369 ("Оскорбление представителя власти"). Петрухин признан также виновным по ст. 391 ("Оскорбление судьи или народного заседателя").

Судебный процесс по делу Петрухина и Кабанова начался 11 февраля нынешнего года. Согласно решению суда, обвиняемые были удалены из зала заседания, рассмотрение уголовного дела проходило без их присутствия.

Белорусские блогеры были задержаны в июне минувшего года. Их обвинили в том, что, находясь в сговоре с блогером Сергеем Тихановским (муж экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской - прим. ТАСС), они организовывали действия по грубому нарушению правопорядка. По версии следствия, с этой целью обвиняемые создали Telegram-каналы, где публиковали соответствующие материалы.

Решение районного суда Могилева может быть обжаловано и опротестовано в установленном законом порядке.