Лукашенко заявил, что у Минска и Баку блестящие отношения в экономике и политике

МИНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил в среду, что у Белоруссии и Азербайджана сложились блестящие отношения в политической и экономической сферах.

"Что касается наших политических отношений, трудно сказать, чего нам не хватает, у нас блестящие отношения, и я этим всегда горжусь. Мы восстановили самые теплые отношения со времен Советского Союза по всем направлениям", - подчеркнул Лукашенко на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщило агентство "БелТА".

По его словам, страны диверсифицировали свои отношения в политике и экономике, и "они абсолютно ничем не отягощены". "Мы никому не мешаем, и нам никто старается не мешать. Потому что если ты хочешь что-то сделать, то трудно этому помешать", - сказал глава белорусского государства. Лукашенко считает, что пандемия не способна оказать негативное влияние на сотрудничество Белоруссии и Азербайджана. "Наверное, наша встреча в какой-то степени прозвучит рефреном на фоне этих всех событий: пандемии и прочего, - отметил он. - Но истинные друзья не откладывают в долгий ящик те мероприятия, которые нужно провести вовремя, помешать этому не может ни одна пандемия".

Лукашенко также отметил, что в прошлом году товарооборот между странами приблизился к $500 млн.

Во вторник белорусский лидер прилетел в Баку на переговоры с Алиевым. Президенты провели неформальную встречу, которая продолжалась около пяти часов и завершилась только к полуночи (около 23:00 мск).