Бойко Борисов решил не выдвигать свою кандидатуру на пост премьер-министра Болгарии

СОФИЯ, 14 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы правительства республики по итогам состоявшихся в стране парламентских выборов. Об этом он заявил в среду журналистам в ходе посещения города Велико-Тырново, сообщает газета "Труд".

"Я предложу [кандидатуру] другого премьер-министра с европейской и натовской ориентацией", - сказал он, не назвав имени преемника.

Парламентские выборы в Болгарии состоялись 4 апреля. Всего в законодательный орган нового созыва прошли представители шести политических объединений. Коалицию в составе партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) и Союза демократических сил, которая победила на выборах, представят 75 депутатов. Новая партия "Есть такой народ" - вторая по числу представителей политическая группа (51 депутат). Болгарские социалисты будут представлены в парламенте 43 депутатами. Движение за права и свободы получило 30 мандатов, "Демократическая Болгария" - 27, гражданская платформа "Встань. Мафия вон" - 14.