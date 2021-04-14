Финляндия заявила о готовности организовать встречу лидеров России и США

ХЕЛЬСИНКИ, 14 апреля. /ТАСС/. Финляндия потенциально могла бы принять встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Об этом сообщили ТАСС в среду в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинистё.

"Финляндия всегда предлагала свои добрые дипломатические услуги. Что касается этой потенциальной встречи, то готовность организовать ее была представлена обеим сторонам", - сказали в канцелярии, отвечая на вопрос, могла бы Финляндия вновь предложить Хельсинки или другой финский город для встречи руководителей двух стран.

В канцелярии пояснили, что предложение было сделано уже некоторое время назад, а не в ходе разговора, проведенного финским и российским лидерами во вторник.

По свидетельству пресс-службы главы администрации США, Байден в беседе с Путиным во вторник выдвинул идею проведения российско-американского саммита на территории третьей страны. Кремль отметил, что стороны выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности.

В этот же день состоялся телефонный разговор Путина и Ниинистё, где российский лидер рассказал финскому коллеге о своей беседе с Байденом и о планирующейся встрече двух президентов.

В июле 2018 года в Хельсинки состоялся российско-американский саммит, в рамках которого прошли первые полноценные переговоры президента РФ Владимира Путина и занимавшего тогда пост президента США Дональда Трампа. Кроме того, в финской столице неоднократно проводились российско-американские переговоры по контролю над вооружениями.